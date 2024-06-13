مرشح للرئاسة الإيرانية يتعهد برفع الحجب عن منصات التواصل الاجتماعي

تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية مصطفى بور محمدي، اليوم الخميس، برفع الحجب عن منصات التواصل الاجتماعي، الذي فرضته السلطات في البلاد منذ أعوام طويلة.

وقال المرشح المتشدد بور محمدي، خلال مناظرة تلفزيونية: "سأضع حدًا لحجب مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفًا أن "الحجب لا يليق بمكانة الشعب الإيراني العظيم".

وأوضح: "سأحاول إنهاء مسألة الشبكات الافتراضية الخاصة والفلترة في أسرع وقت ممكن"، منوهًا إلى أنه "في المجال الاجتماعي، يُعد الإنترنت قضية جدّية بالنسبة لي.. واليوم، الإنترنت مثل الماء في الحياة".

وأضاف بور محمدي: "هذه التصفية ليست كبيرة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، وسأتصرف بحذر شديد وهوس في اختيار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وتحجب السلطات الإيرانية، منذ العام 2009، تطبيقات مثل "فيسبوك"، و"إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، و"يوتيوب"، وذلك عقب احتجاجات شعبية قادتها المعارضة الإصلاحية تحت اسم "احتجاجات الحركة الخضراء".