روسيا تعلن تدمير 86 مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة

اعترض الجيش الروسي 86 طائرة مسيّرة أوكرانية، ليل الجمعة السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 86 طائرة مسيّرة أوكرانية".

وحول مواقع اعتراض الطائرات، لفت البيان إلى "تدمير 30 طائرة مسيّرة فوق البحر الأسود، و15 طائرة مسيّرة فوق أراضي جمهورية القرم، و13 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و11 طائرة مسيّرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".

وأشار إلى تدمير "5 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيّرتين فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وطائرتين مسيّرتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرتين مسيّرتين فوق أراضي مقاطعة تفير، وطائرة مسيّرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة مسيّرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وأسفر هجوم كبير شنته روسيا، ليل الجمعة السبت، على وسط أوكرانيا وجنوب شرقها عن مقتل شخص على الأقل، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية، السبت، مع إلحاق أضرار بمنازل ومتاجر في مدن عدة.

وقال جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني عبر تيليغرام: "خلال الليل، نفذ العدو ضربات كبيرة" على زابوريجيا.