إبحار حاملة طائرات صينية عبر مضيق تايوان

وأبحرت شاندونغ، التي دخلت الخدمة في 2019 بحسب وزارة الدفاع التايوانية، باتجاه الجنوب عبر الجزء الغربي من المضيق.

وشاركت حاملة الطائرات في تدريبات عسكرية صينية حول تايوان في أبريل/ نيسان، وتعمل في غرب المحيط الهادي.

وما زالت الصين تحاول إجبار تايوان على قبول السيادة الصينية، من خلال تكثيف أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.

وتتعهد تايوان بالدفاع عن نفسها إذا وقع أي هجوم عليها، وترفض بشدة مزاعم سيادة بكين.