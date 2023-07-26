الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بالرصاص في نابلس

قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش إنه ينفذ عملية في مخيم العين للاجئين.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، "استشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، ظهر اليوم الأربعاء".

وقالت، في بيان لاحق، إن القتيل هو "الشهيد محمد عبدالحكيم نعيم ندى (23 عاما)، وكانت إصابته برصاصة مباشرة في الصدر".

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ عمليات ضد أشخاص تتعقبهم بمخيم العين في نابلس.