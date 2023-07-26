الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بالرصاص في نابلس
قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش إنه ينفذ عملية في مخيم العين للاجئين.
وأكدت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، "استشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، ظهر اليوم الأربعاء".
وقالت، في بيان لاحق، إن القتيل هو "الشهيد محمد عبدالحكيم نعيم ندى (23 عاما)، وكانت إصابته برصاصة مباشرة في الصدر".
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ عمليات ضد أشخاص تتعقبهم بمخيم العين في نابلس.
ومخيم العين أو عين الماء هو أول مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أنشئ عام 1948 شمال غرب نابلس على أرض تابعة للمدينة.
وبمقتل الشاب ندى يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أربعة، إذ قتل الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، ثلاثة شبان في حي السامرية بالمدينة.
وقال الجيش إن الثلاثة فتحوا النار على جنود في حي السامرية بنابلس في أعلى جبل جرزيم جنوب المدينة.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعدا مضطردا للعنف بين الجانبين، تركز في شمال الضفة الغربية، وتحديدا في كل من مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة.
وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية، منذ مطلع كانون الثاني/يناير، إلى ما لا يقل عن 202 فلسطيني، إضافة إلى 27 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي، وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين، بينهم قصر من الجانب الفلسطيني.