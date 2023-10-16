كوريا الجنوبية تقيم أكبر معرض دفاعي لتعزيز مبيعاتهاعالميًا

وقال لي جونج هو، رئيس الجهة المنظمة، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن المعرض هذا العام يهدف إلى مساعدة كوريا الجنوبية في الوصول إلى هدفها المتمثل في أن تصبح رابع أكبر مصدّر للأسلحة في العالم.

وأضاف أن من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 450 من كبار مسؤولي الدفاع من 54 دولة، إلى جانب مئات الآلاف من المتخصصين والجمهور.

وجاءت كوريا الجنوبية تقريبا في المركز التاسع على مستوى العالم من حيث صادرات الدفاع في السنوات الماضية، لكن الرئيس يون سوك يول يدعو للعمل لتحسين هذا الوضع.

واحتفالا بالذكرى السبعين لتحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، سيتضمن المعرض عرضا أكبر من المعتاد للقوة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك رحلة للقاذفة بي-52، حسبما قال الكولونيل في سلاح الجو الأمريكي تشارلز كاميرون.