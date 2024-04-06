"ماد ماكس" الأوكراني.. صائد القذائف الروسية غير المنفجرة

تتضمن رحلة "بوليوخوفيتش" البحث عبر المستنقعات، والمشي لمسافات طويلة عبر حقول الألغام، وتمشيط قرى مثل "كاميانكا" بحثًا عن مواقع المدفعية المهجورة التي تركتها القوات الروسية.

وقد قام بتزويد ما لا يقل عن 14 ألف قذيفة للألوية على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، بالإضافة إلى 4000 من الذخائر للطائرات المسيرة لإسقاطها على القوات والمركبات الروسية، بحسب تقديراته. وبرغم التحديات والمخاطر، إلا أن الشعور بالواجب والدفاع عن بلاده ضد العدوان الروسي، يدفعان "بوليوخوفيتش" إلى مواصلة عمله.

وتلفت الصحيفة إلى أن النقص بقذائف المدفعية وضع القوات الأوكرانية في وضع محفوف بالمخاطر، فقد قال ضباط في لواء الهجوم الأوكراني 92، الذي يقاتل حول قرية (أندرييفكا) الشرقية المدمرة، إن النقص في قذائف المدفعية أمر بالغ الأهمية لدرجة أنه حتى عندما ترصد الطائرات المسيرة أهدافًا روسية، لا يتمكن اللواء من إطلاق النار عليها بسبب نقص الذخيرة.

وعلى الرغم من أن مساهمات "بوليوخوفيتش" كبيرة، إلا أنها غير قادرة على التعويض الكامل عن هذا العجز، حيث تطلق القوات الأوكرانية الآن نحو 2000 قذيفة يوميًا، وهو ما يمثل انخفاضًا حادًّا عن الصيف الماضي.

وتبين الصحيفة أن عمل "بوليوخوفيتش" يمتد إلى ما هو أبعد من البحث عن القذائف؛ فقد أنشأ أيضًا مختبرًا مؤقتًا لإعادة استخدام المتفجرات من الألغام المنزوعة لصنع قنابل للطائرات المسيرة.

"بوليوخوفيتش" أو "ماد ماكس" كما يطلق عليه، يقود فريقًا صغيرًا مهمته تحويل المسحوق المتفجر إلى قذائف محلية الصنع يمكن إسقاطها على مشاة العدو، في حين تتجلى براعته وتصميمه في مقدرته على إعادة استخدام الأسلحة الروسية للمساعدة في الجهود الدفاعية لأوكرانيا.

غير أن المخاطر المرتبطة بعمله حاضرة دائمًا، ولعل أبرزها فقدان أحد أعضاء فريقه في انفجار لغم. رغم ذلك، يظل بوليوخوفيتش ملتزمًا بمهمته، مدفوعًا بشعور عميق بالوطنية والرغبة في الدفاع عن الوطن.

وتتطرق قصة الجندي "بوليوخوفيتش" التي تناولتها الصحيفة إلى التضحيات الشخصية التي قدمها، بما في ذلك قضاء الحد الأدنى من الوقت مع عائلته، والتخلي عن وقت الفراغ للتركيز على عمله. وتفانيه في خدمة قضية بلاده لا يتزعزع، حيث يواصل مواجهة مخاطر في مناطق الحرب وحقول الألغام سعياً للحصول على الذخيرة والمتفجرات لدعم جهود الدفاع عن بلاده.

ومع تفاقم النقص في قذائف المدفعية في الأسابيع الأخيرة، بدأت الألوية الأوكرانية في إرسال خبراء إزالة الألغام إلى بوليوخوفيتش، على أمل أن يعلمهم كيفية العثور على المزيد من الذخيرة.