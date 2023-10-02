الكرملين: أمريكا ستواصل الانخراط بشكل مباشر في حرب أوكرانيا

اعتبر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، رفض واشنطن تمويل كييف "ظاهرة مؤقتة"، مؤكدًا استمرار انخراط أمريكا بشكل مباشر في الصراع مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين تعليقًا على مشروع الميزانية الأمريكية الذي لا يشمل دعم أوكرانيا: "من الواضح أن هذه ظاهرة مؤقتة؛ وستواصل أمريكا بالتأكيد الانخراط في هذا الصراع... في الواقع الانخراط المباشر".

من جانبه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أكد أن إقرار ميزانية مؤقتة في الولايات المتحدة لا تتضمن دعمًا لأوكرانيا لا يغير شيئًا بالنسبة لروسيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله إن إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون التمويل المؤقت الذي أغفل ذكر المساعدات لأوكرانيا "لن يغير شيئًا"، واصفًا قرار واشنطن بأنه "استعراض أمام الشعب".

وقال ريابكوف أيضًا إن الصواريخ الأمريكية الصنع التي كانت تشملها سابقًا معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، المعطلة حاليًّا، يمكن أن تظهر في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وانسحبت واشنطن من المعاهدة في عام 2019. وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة بشرط ألا تفعل واشنطن ذلك.