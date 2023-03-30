منظمة حقوقية تحذر من "كارثة" في إسرائيل

وأضافت حسن، أن التعديلات القضائية المزمعة من جانب حكومة إسرائيل الدينية القومية ستكون "كارثة" على حقوق الإنسان.

ودعت واشنطن إلى المتابعة بعد أن وجهت انتقادا نادرا بخصوص هذا التحرك.

وأردفت أنه "مع الوضع الحالي للحكومة الإسرائيلية والهجمات على القضاء على وجه الخصوص، نرى أن هذه ليست حكومة ملتزمة بحقوق الإنسان، فهذه حكومة في الواقع في حالة هياج على حقوق الإنسان، داخليا على شعبها في إسرائيل".

رد إسرائيلي

وتعليقا على تصريحات تيرانا حسن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور هيات: "هذا مثال رائع على مدى تحيزها هي والمنظمة، إسرائيل ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة، والمتظاهرون خلال الأشهر القليلة الماضية مثال مثير للإعجاب على ذلك، مئات الآلاف من الناس يتظاهرون في الشوارع، لا عنف، الشرطة تحميهم، هذه هي الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية الحقيقية".

وأضاف: "إنه مثال آخر على منظمة تستهدف إسرائيل بأي شيء، دون حد أدنى من الفهم أو الإنصاف.. أمر مؤسف جدا".

وأثارت خطة الحكومة لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا وبسط النفوذ على التعيينات القضائية بعضا من أكبر الاحتجاجات في الشوارع في تاريخ إسرائيل، ووصف المعارضون هذا التحرك بأنه "تهديد للديمقراطية".