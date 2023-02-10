كييف تجدد مطالبة حلفائها بإمدادها بصواريخ وطائرات مقاتلة

جدد مسؤول أوكراني كبير مطالبة الحلفاء الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، بعد موجة جديدة من الهجمات الروسية بصواريخ وطائرات مسيرة اليوم الجمعة.

وكتب مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك على "تويتر": "روسيا تضرب المدن الأوكرانية ليلا ونهارا. يكفي الكلام والتردد السياسي، فقط قرارات أساسية سريعة: صواريخ بعيدة المدى، طائرات مقاتلة، إمدادات عملياتية لوجستية لأوكرانيا".

وهاجمت القوات الروسية البنية التحتية الحيوية في عدة أجزاء من أوكرانيا خلال الليل وأصاب ما لا يقل عن 17 صاروخا مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، فيما سمعت دوي انفجارات في كييف.