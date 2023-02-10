كييف تجدد مطالبة حلفائها بإمدادها بصواريخ وطائرات مقاتلة
جدد مسؤول أوكراني كبير مطالبة الحلفاء الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، بعد موجة جديدة من الهجمات الروسية بصواريخ وطائرات مسيرة اليوم الجمعة.
وكتب مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك على "تويتر": "روسيا تضرب المدن الأوكرانية ليلا ونهارا. يكفي الكلام والتردد السياسي، فقط قرارات أساسية سريعة: صواريخ بعيدة المدى، طائرات مقاتلة، إمدادات عملياتية لوجستية لأوكرانيا".
وهاجمت القوات الروسية البنية التحتية الحيوية في عدة أجزاء من أوكرانيا خلال الليل وأصاب ما لا يقل عن 17 صاروخا مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، فيما سمعت دوي انفجارات في كييف.
وانطلقت الإنذارات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح اليوم الجمعة فيما حذر مسؤولون من ضربات صاروخية روسية محتملة وحثوا السكان على الاحتماء.
وقال ماكسيم مارتشينكو حاكم منطقة أوديسا الواقعة جنوب البلاد إن "طيران العدو في الأجواء والسفن التي بوسعها حمل صواريخ كاليبر في البحر، أطلق العدو الصواريخ، سيطول دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية".
وأضاف: "من فضلكم لا تتجاهلوا صفارات الإنذار من الغارات الجوية واحتموا".
وقال مسؤولون محليون إن الهجوم على زابوريجيا هو الأعنف منذ غزت روسيا أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.
وقال مسؤولون بالمنطقة إن البنية التحتية الحيوية هوجمت أيضا في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا ومنطقة خاركيف في الشمال الشرقي ومنطقة دنيبروبيتروفسك في وسط البلاد.