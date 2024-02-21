أزمة الانتخابات تفجّر "معركة الجبهات" داخل المعارضة السنغالية

أدّت أزمة تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال إلى انقسامات داخل المعارضة، وإلى احتدام "معركة الجبهات"، بين مؤيد لاستئناف مسار الانتخابات من حيث توقف، ومطالب بالانطلاق من النقطة صفر.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنّه بعد نحو أسبوع من إبطال المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، ومطالبته السلطات بتحديد موعد جديد "في أقرب وقت ممكن"، تظهر كتلتان كبيرتان داخل المعارضة.

وأوضحت أنّ هناك من يطالب باستئناف العملية الانتخابية حيث توقفت في 3 فبراير / شباط الجاري، وبين من يدعو إلى بدء المسار بأكمله من النقطة صفر.

واجتمع 16 من المرشحين الرئاسيين العشرين الذين احتفظ المجلس الدستوري بملفاتهم قبل الأزمة، ضمن جبهة مرشحي 25 فبراير (في إشارة إلى التاريخ الأولي للتصويت)؛ للمطالبة بتنظيم التصويت في مارس / آذار المقبل.

ورجحت هذه الجبهة أن يتم نقل السلطة بين الرئيس الحالي ماكي سال وخليفته في الثاني من أبريل / نيسان المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية الرئيس سال.

ويضم هذا التجمع خليفة سال، عمدة داكار السابق، وباسيرو ديوماي فاي، مرشح حزب "باستيف" السابق، وحركة المعارض المسجون عثمان سونكو، التي تم حلها في يوليو / تموز الماضي.