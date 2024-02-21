أزمة الانتخابات تفجّر "معركة الجبهات" داخل المعارضة السنغالية
أدّت أزمة تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال إلى انقسامات داخل المعارضة، وإلى احتدام "معركة الجبهات"، بين مؤيد لاستئناف مسار الانتخابات من حيث توقف، ومطالب بالانطلاق من النقطة صفر.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنّه بعد نحو أسبوع من إبطال المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، ومطالبته السلطات بتحديد موعد جديد "في أقرب وقت ممكن"، تظهر كتلتان كبيرتان داخل المعارضة.
وأوضحت أنّ هناك من يطالب باستئناف العملية الانتخابية حيث توقفت في 3 فبراير / شباط الجاري، وبين من يدعو إلى بدء المسار بأكمله من النقطة صفر.
واجتمع 16 من المرشحين الرئاسيين العشرين الذين احتفظ المجلس الدستوري بملفاتهم قبل الأزمة، ضمن جبهة مرشحي 25 فبراير (في إشارة إلى التاريخ الأولي للتصويت)؛ للمطالبة بتنظيم التصويت في مارس / آذار المقبل.
ورجحت هذه الجبهة أن يتم نقل السلطة بين الرئيس الحالي ماكي سال وخليفته في الثاني من أبريل / نيسان المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية الرئيس سال.
ويضم هذا التجمع خليفة سال، عمدة داكار السابق، وباسيرو ديوماي فاي، مرشح حزب "باستيف" السابق، وحركة المعارض المسجون عثمان سونكو، التي تم حلها في يوليو / تموز الماضي.
ويتّفق هؤلاء على ضرورة أن يترك ماكي سال السلطة، مهما حدث، في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل، لكنهم لم يتفقوا بعد على ترتيب دقيق للتقويم الانتخابي. وبحسب "لوموند"، يتم تداول عدة مواعيد للتصويت، منها 3 أو 10 أو 17 مارس / آذار المقبل.
ووفق إليمان كين، عضو منصة المجتمع المدني "انتخابات آر سونو"، الذي التقى بعض المترشحين أمس الأول، "يريد البعض ضمان حملة طويلة بما يكفي للتعريف بأنفسهم وبرامجهم، والبعض الآخر موجود بالفعل على الأرض ويريد الذهاب إلى صناديق الاقتراع في أسرع وقت ممكن".
وتُجرى الاجتماعات في داكار بنسق حثيث لمحاولة التوصل إلى موقف مشترك، ويقول المرشح مامادو لامين ديالو، الذي التقى ماكي سال، يوم الخميس الماضي، قبل ساعات قليلة من قرار المجلس الدستوري، إنّه "من الصعب النقاش بين المتنافسين من مختلف الخلفيات عندما ينفد الوقت".
وأكدت "لوموند" أنّ "عدة جلسات أخرى عُقدت بأكبر قدر من السرية، فيما يستمر إطلاق سراح السجناء المحتجزين على ذمة المحاكمة، بعد موجة إطلاق سراح أولى نهاية الأسبوع الماضي.
وفي مواجهة "جبهة مرشحي 25 فبراير"، ظهرت حركة معارضة أخرى تحت قيادة الحزب الديمقراطي السنغالي الذي تم استبعاد مرشحه كريم واد من السباق الرئاسي، لتخليه عن جنسيته الفرنسية بعد فوات الأوان، وفقا للتقرير.
وكان الحزب قد ندّد بحالات الفساد داخل المجلس الدستوري؛ بسبب ما اعتبره "التلاعب بالانتخابات وتصفية المترشحين"، وهي اتهامات خطيرة استند إليها الرئيس ماكي سال في تبرير قراره تأجيل التصويت، قبل أن يُبطله المجلس الدستوري.
وتطالب هذه الجبهة الثانية بتصحيح كلّي للمسار والانطلاق من النقطة صفر، وعدم البناء على ما أنجز حتى الثالث من فبراير / شباط الجاري، تاريخ إعلان تأجيل الانتخابات.
ووفق الناشطة الحقوقية أليون تاين، التي لعبت في الأسابيع الأخيرة دور المبعوث بين السلطة والمعارضة، فإنّ الرئيس ماكي سال "يُخفي بعناية الاتجاه الذي يعمل فيه"، مضيفة: "يجب عليه أولا أن يلتقي الفاعلين داخل حزبه وائتلافه، وبعد ذلك من المفترض أن يُجري مناقشات مع المؤسسات."