في ظل أجواء متوترة.. انطلاق المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران

أعلن التلفزيون الإيراني، عن بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في مقر إقامة سفير سلطنة عمان بالعاصمة الإيطالية روما.

وذكر التلفزيون أن "وفديْ التفاوض الإيراني والأمريكي وصلا إلى مقر المفاوضات، وقد بدأت الجولة الخامسة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني".

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ووصف التلفزيون هذه الجولة من المفاوضات بأنها حاسمة جدًا، خاصة في ظل التوترات الأخيرة المتعلقة بالخطوط الحمراء حول قضية التخصيب.

ويقوم وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي بدور الوسيط في هذه الجولة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

ويترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب، عن الجانب الأمريكي.