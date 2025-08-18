القادة الأوروبيون سيجتمعون مع زيلينسكي قبل التوجه إلى البيت الأبيض

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن القادة الأوروبيين سيلتقون بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أشارت المفوضية الأوروبية في جدول أعمالها الرسمي إلى أن "اجتماعا تحضيريا" سيُعقد قبل لقاء الرئيس الأمريكي، والذي يأتي بعد أيام من قمة جمعت بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا.

وفي ذات السياق، نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن مرافقة القادة الأوروبيين للرئيس الأوكراني إلى لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل "حمايته من الإذلال".

وبحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، قال روبيو: "هذه الادعاءات غير صحيحة وسخيفة... هذا غير صحيح. لن يأتوا إلى هنا لحماية زيلينسكي من الإذلال".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في تقرير سابق أن القادة الأوروبيين المشاركين في لقاء اليوم مع ترامب سيلعبون دورًا مزدوجًا، يتمثل في مراقبة زيلينسكي وخفض حدة التوتر في المفاوضات إذا لزم الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن حضورهم قد يحقق "توازنًا في ديناميكية المفاوضات"، خاصة في ظل التوترات السابقة بين زيلينسكي وبعض المسؤولين الأمريكيين التي ظهرت في شباط/ فبراير الماضي.