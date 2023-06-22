أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، استعادة ثلاثة أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر، لكنها انتقدت عرقلة بودابست للعملية، في حادثة من شأنها أن تضيف مزيدا من التوتر في العلاقة بين أوكرانيا والمجر.

وقال دميترو لوبينتس أمين المظالم الأوكراني للتلفزيون الرسمي "أؤكد أن ثلاثة أسرى حرب سابقين قد عادوا إلى أوكرانيا"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

واتهم المسؤول الأوكراني المجر بـ"القوادة" لروسيا من خلال منعها التواصل مع بعض الأسرى وتنفيذ عملية التسلم من روسيا "بشكل سري".

وأضاف "أفسر تصرفات المجر على أنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي".