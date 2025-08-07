"خلية طوارئ".. إدارة ترامب تبدأ ترتيبات القمة المرتقبة مع بوتين وزيلينسكي

أفادت وسائل إعلام غربية اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث فريقه على الإسراع في التخطيط للقاءات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت وسائل الإعلام ذاتها، نقلا عن مسؤولي البيت الأبيض، أن "مساعدي ترامب بدؤوا على الفور التخطيط للاجتماعات، وبينما يستغرق التخطيط لرحلة رئاسية واجتماع مهم مع زعيمين عالميين وقتا عادة، وأشار المسؤولون إلى أن ترامب يحثّ فريقه على الإسراع بترتيب اللقاءات".

وقال مصدران مطلعان، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد عقد لقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا.

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "ترامب يعتزم، بعد هذا اللقاء المحتمل، إجراء محادثات ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي".

وأكدت الوسائل بحسب ما نقلت عنها" سبوتنيك" أن "ثلاث دول فقط ستشارك في المفاوضات، دون مشاركة الدول الأوروبية".

وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، كان مثمرا للغاية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار ترامب إلى إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات مع الرئيس بوتين، قائلا: "تقدم رائع!".