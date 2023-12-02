الجاليات اليهودية في إسبانيا تأسف لتوتر العلاقات مع إسرائيل

طالبت الجالية اليهودية في برشلونة "CIB.CAT"، واتحاد الجاليات اليهودية في إسبانيا "FCJE"، أمس الجمعة، بـ "استعادة المسؤولية والدبلوماسية كوسيلة للتفاهم بين الدول الصديقة والحليفة"، وفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، في إشارة لتوتر العلاقات الإسبانية الإسرائيلية.

وأعربت الجاليتان في بيان عن أسفهما إزاء الأزمة الدبلوماسية الحالية بين إسرائيل وإسبانيا والتي تمثل اللحظة الأكثر حساسية في علاقاتهما.

وجاء في البيان "أن العقود الأربعة الماضية من العلاقات الثنائية بينهما حققت فوائد مهمة للبلدين ومواطنيهما، فضلاً عن تعزيز الحياة اليهودية في كاتالونيا وإسبانيا."

وأشارت الصحيفة إلى أن الجاليات، في كتالونيا، قد حثت على زيادة العلاقات، لافتة إلى أن الوضع الدبلوماسي يؤدي، "إلى زيادة معاداة السامية في كتالونيا، وفي إسبانيا، وفي جميع أنحاء العالم إلى مستويات لم نشهدها في العقود الأخيرة."

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قال، أمس الجمعة، إنّ إسرائيل "صديقة لإسبانيا"، وذلك غداة استدعاء الدولة العبرية سفيرتها في مدريد، بعد تصريحات لسانشيز شكك فيها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي تصريحات وصفتها إسرائيل بأنها "مشينة".

وتعد إسبانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر انتقادًا لإسرائيل، وقد حافظت على موقفها بشأن الحرب في غزة ما تسبّب بتوتر دام أيامًا بين مدريد وحكومة بنيامين نتنياهو.

المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية