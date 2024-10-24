بعدما وصفته بالفاشي.. ترامب يرد على هاريس

رد المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الاتهامات التي وجهتها له منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، قائلاً إنها "تشكل تهديدًا للديمقراطية، وترى أنها تخسر الانتخابات، "لذلك بدأت ترفع حدة خطاباتها وتدعوني بأدولف هتلر".

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، كتب ترامب: "الرفيقة كامالا هاريس ترى أنها تخسر، وتخسر بشكل فادح، خاصة بعدما سرقت السباق من جو بايدن الفاسد، لذا فهي الآن ترفع من حدة خطابها بشكل متزايد، حتى أنها تصل إلى حد مناداتي بأدولف هتلر، وأي شيء آخر يخطر ببالها".

وتابع المرشح الجمهوري: "إنها تشكل تهديدًا للديمقراطية، وليست مؤهلة لأن تكون رئيسة للولايات المتحدة - واستطلاعات الرأي تؤكد ذلك!". وكان ترامب في ذلك يشير إلى أحدث استطلاع للرأي أظهر أنه يتقدم على هاريس بنقطتين.

وكانت هاريس وصفت ترامب في وقت سابق بأنه "فاشي" يريد "سلطة غير مقيدة"، وأنه يريد "جيشًا يخلص له بشكل شخصي"، وجاءت تصريحاتها بعد تسريبات صحفية أشارت إلى أن ترامب أشاد بهتلر وبجنرالاته الذين أظهروا له الولاء المطلق.

وألقت هاريس، خطابًا مفاجئًا من مقر إقامتها في واشنطن، في أعقاب تقارير تفيد بأن جون كيلي، رئيس موظفي ترامب السابق، استذكر كيف أعرب ترامب عن أسفه لعدم وجود جنرالات يقسمون الولاء له بنفس الطريقة التي خدم بها القادة العسكريون أدولف هتلر في ألمانيا النازية.

وجددت هاريس تحذيراتها الشديدة بشأن لياقة ترامب الذهنية ونواياه تجاه الرئاسة، مضيفة: "إن دونالد ترامب أصبح غير مستقر وغير متوازن بشكل متزايد، وفي فترة ولايته الثانية، لن يكون هناك أشخاص مثل جون كيلي ليقفوا في وجه ميوله وأفعاله؛ أولئك الذين حاولوا ذات يوم منعه من ملاحقة أسوأ دوافعه لن يكونوا هناك لكبح جماحه".