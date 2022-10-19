كندا: اجتماع لوزيرات خارجية العالم حول إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، أن وزيرات خارجية العالم سيناقشن الاحتجاجات الراهنة في إيران خلال اجتماع عبر الإنترنت هذا الأسبوع تستضيفه كندا.

وتلتقي جولي ونظيراتها غدا الخميس وسط اضطرابات أشعلتها وفاة الإيرانية مهسا أميني الشهر الماضي إثر احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، والتي تطورت إلى أحد أجرأ التحديات التي تواجه سلطات الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وقالت جولي: "سأجتمع أنا ونظيراتي لتوجيه رسالة واضحة.. يجب على النظام الإيراني إنهاء جميع أشكال العنف والاضطهاد ضد الشعب الإيراني، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على النساء على وجه الخصوص".

وأضافت: "ستواصل كندا الوقوف إلى جانب الإيرانيين الشجعان الذين يناضلون من أجل حقوقهم الإنسانية ويدافعون عن أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم وبناتهم، حقوق المرأة من حقوق الإنسان".

وقال مكتب جولي إنه خلال الاجتماع ستستمع الوزيرات إلى نساء من أصول إيرانية ويناقشن وضع حقوق المرأة وحقوق الإنسان في إيران، مضيفا أن الاجتماع سيمنحهن فرصة لتنسيق الجهود ومناقشة "سبل زيادة دعمهن من أجل الشعب الإيراني".

وانضمت كندا إلى دول أخرى، ومنها الولايات المتحدة، في فرض عقوبات ضد إيران. وتتهم إيران الدول التي أبدت دعمها للاحتجاجات بالتدخل في شؤونها الداخلية.