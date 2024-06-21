عقب المناظرة الثانية.. تنافس شرس بين قاليباف وبزشكيان وجليلي في إيران

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز دراسات حكومي، ونشرت تفاصيله، اليوم الجمعة، عن احتدام المنافسة بين مرشحي الرئاسة مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف وسعيد جليلي.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه "هيئة الاذاعة والتلفزيون"، فإنه "بعد المناظرة الثانية تشير النتائج إلى تقارب كبير للغاية بين المرشحين الثلاثة".

وأشار الاستطلاع إلى أنه "في حال استمرت هذه النتائج على حالها، فإن الانتخابات ستذهب إلى الجولة الثانية".

ووفقاً للاستطلاع، "تصدر سعيد جليلي بنسبة 23.5%، يليه قاليباف في المركز الثاني بنسبة 19.4%، ثم بزشكيان ثالثاً بنسبة 19.1%".

وأظهر 19% من الإيرانيين ترددهم بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/حزيران الجاري، وفق الاستطلاع، فيما أبدى 45% استعدادهم للمشاركة في التصويت.

وفي سياق متصل، قال محسن شاكري نجاد، رئيس مركز دراسات هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني، الجمعة، إنه "بحسب استطلاعاتنا فإن ما يقرب من 20 مليون شخص شاهدوا المناظرة الأولى".

وأضاف "حتى مساء الخميس، عندما انتهى استطلاعنا الميداني، كانت هناك نسبة عالية من الأشخاص الذين قالوا إنهم سيصوتون، لكنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون".

وتابع شاكري نجاد: "في معظم استطلاعات الرأي، هناك 3 مرشحين قريبين جدًا من بعضهم البعض، وحتى اليوم يمكن القول أنه إذا كانت الظروف واحدة فمن المرجح أن يتم تمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية".