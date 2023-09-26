هانتر بايدن يقيم دعوى احتيال حاسوبي ضد رودي جولياني

أقام هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، دعوى قضائية، الثلاثاء، ضد رودي جولياني، متّهما المحامي السابق لدونالد ترامب بالاحتيال الحاسوبي؛ بسبب وصوله إلى بيانات شخصية كانت على حاسوب الأول.

وفي دعوى مدنية تم تقديمها في كاليفورنيا، قال هانتر بايدن إن "جولياني ومحاميه السابق روبرت كوستيلو يتحملان المسؤولية عن تدمير كامل لخصوصيته الرقمية".

ويطالب هانتر، البالغ 53 عاما، والمقيم في كاليفورنيا، بمحاكمة أمام هيئة محلفين وتعويض لم يحدد تفاصيله.

وفي مسعى لإحراج جو بايدن قبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020، نشر جولياني وحلفاء ترامب بيانات تم الحصول عليها من حاسوب محمول يشتبه بأن هانتر بايدن تركه في متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير.

وجاء في شكوى هانتر بايدن أن "المتهمين كرّسا وقتا وطاقة استثنائيين من أجل البحث عن، وقرصنة، والتلاعب بـ، ونسخ، ونشر، والتعامل بهوس بشكل عام مع معلومات حصلا عليها أو سرقاها من أجهزة المتقدّم بالدعوى".

كما رفع هانتر بايدن دعوى قضائية ضد مالك متجر إصلاح الكمبيوتر، في وقت سابق هذا العام، وخدمة العائدات الداخلية؛ لكشفها عن تاريخه الضريبي.