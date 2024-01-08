رفض ترشح المعارض البارز عثمان سونكو لرئاسة السنغال

أعلن المجلس الدستوري في السنغال قبول ملفات 9 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، في 25 شباط/فبراير المقبل، فيما تم رفض ملف القيادي المعارض عثمان سونكو.

ويعد رئيس الوزراء الحالي ومرشح الحركة الرئاسية، أمادو با، وكريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، وعمدة داكار السابق، خليفة أباباكار سال، من بين المرشحين التسعة الذين اجتازوا المرحلة الأولى لدى دراسة ملفاتهم وفق ما كشف موقع "لو360" الأفريقي.

وقال المجلس الدستوري إن أمام 20 مرشحًا آخرين، بينهم عدد من رؤساء الوزراء السابقين، 48 ساعة لاستكمال الملفات، في حين من المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية، في 4 شباط/فبرايرالمقبل.

أما باقي المتقدمين للانتخابات، وبلغ عددهم 93 متقدماً، فقد رفضت لجنة المراقبة ملفاتهم، من بينهم المعارض عثمان سونكو الذي رفض المجلس الدستوري ترشحه على أساس أن ملفه "غير مكتمل".

وأكدت المحكمة العليا، الخميس، حُكم محكمة الاستئناف الذي قضى بسجن سونكو 6 أشهر بتهمة التشهير والإهانة العلنية بحق وزير السياحة والترفيه مامي مباي نيانغ، وهذا الحكم يجعل سونكو غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية، بحسب مراقبين.

ويوم الجمعة المقبل، ستقوم لجنة المراقبة بنشر قائمة المرشحين الذين حصلوا على الموافقة وفقًا للقانون، وبعدها بثمانية أيام سيعلن المجلس الدستوري قائمة الطلبات المقبولة ليُدعى السنغاليون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس الخامس في تاريخ البلاد، بعد ليوبولد سيدار سنغور، وعبده ضيوف، وعبدولاي واد، وماكي سال.

ولأول مرة في تاريخ السنغال، لا يكون الرئيس المنتهية ولايته مرشحًا، فقد أعلن ماكي سال، الذي انتُخب، في 2012، وأُعيد انتخابه، في 2019، أنه لن يسعى إلى ولاية ثالثة، وقد اختار رئيس الوزراء أمادو با، مرشحه الرئاسي.