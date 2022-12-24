بوتين بين ناري الانسحاب واستمرار الحرب.. و"شح الدواء" يهدد الوضع الصحي بالصين

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، السبت، آخر تطورات الحرب الأوكرانية، وسط تقارير تكشف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يستطيع التراجع عن الصراع لأن القرار قد يهدد "بقاءه الشخصي"، على الرغم من الانتكاسات التي تعرضت لها قواته في ساحات القتال.

يأتي ذلك فيما ذكرت الصحف أن القوات الأوكرانية "تتسلح" بالذكاء الاصطناعي للتفوق على نظيرتها الروسية. وفي الصين، سلطت الصحف الضوء على أزمة "شح الدواء" في البلاد التي من شأنها أن تهدد الوضع الصحي هناك.

بوتين عالق "بين نارين"

نقلت مجلة "نيوزويك" عن جنرال أمريكي متقاعد قوله إن بوتين أصبح حاليًا في وضع لا يمكنه فيه تحقيق مكاسب كبيرة في حربه في أوكرانيا، لكنه أيضًا لا يستطيع التراجع عن الصراع لأن "بقاءه الشخصي" بات على المحك.

وقال باري ماكافري إن الزعيم الروسي "فقد بالفعل الحيلة العسكرية" في أوكرانيا، بما في ذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية مثل الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، كييف، وساحل البحر الأسود بأكمله، بما في ذلك مدينة أوديسا الساحلية.