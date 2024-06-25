ألمانيا تسجل رقمًا غير مسبوق بعدد الحوادث "المعادية للسامية"

كشف تقرير ألماني صادر عن الرابطة الفيدرالية للأبحاث والمعلومات حول معاداة السامية في برلين عن تسجيل نحو 4728 حادثًا معاديًا للسامية في ألمانيا خلال العام الماضي، مقارنة بـ 2,616 حادث خلال العام 2022، و2773 في العام 2021، إذ بلغ عدد الحوادث اليومية 13 مقارنة بـ 7 في العام 2022، وفق ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إنه وفقًا للبيانات الرسمية فقد قفز عدد الحوادث المعادية للسامية في ألمانيا في العام 2023 بنسبة 83% مقارنة بالعام السابق، كما أنه تم تسجيل المزيد من حالات معاداة السامية بعد هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر، بمعدل أكثر مما كان عليه، في العام 2022، بأكمله.

ويشير التقرير إلى أن العام الماضي شهد حوادث معاداة سامية بشكل أكبر من حيث نطاق الأحداث وشدتها، بسبب حرب "السيوف الحديدية" المُندلعة في قطاع غزة، كما أنه بعد هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر، تم تسجيل عدد من الهجمات والحوادث المعادية للسامية أكبر مما تم تسجيله خلال العام 2022 بأكمله.