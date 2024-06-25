ألمانيا تسجل رقمًا غير مسبوق بعدد الحوادث "المعادية للسامية"
كشف تقرير ألماني صادر عن الرابطة الفيدرالية للأبحاث والمعلومات حول معاداة السامية في برلين عن تسجيل نحو 4728 حادثًا معاديًا للسامية في ألمانيا خلال العام الماضي، مقارنة بـ 2,616 حادث خلال العام 2022، و2773 في العام 2021، إذ بلغ عدد الحوادث اليومية 13 مقارنة بـ 7 في العام 2022، وفق ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إنه وفقًا للبيانات الرسمية فقد قفز عدد الحوادث المعادية للسامية في ألمانيا في العام 2023 بنسبة 83% مقارنة بالعام السابق، كما أنه تم تسجيل المزيد من حالات معاداة السامية بعد هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر، بمعدل أكثر مما كان عليه، في العام 2022، بأكمله.
ويشير التقرير إلى أن العام الماضي شهد حوادث معاداة سامية بشكل أكبر من حيث نطاق الأحداث وشدتها، بسبب حرب "السيوف الحديدية" المُندلعة في قطاع غزة، كما أنه بعد هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر، تم تسجيل عدد من الهجمات والحوادث المعادية للسامية أكبر مما تم تسجيله خلال العام 2022 بأكمله.
ويوضح التقرير أن أحداث معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل، استخدمت خلالها صورة نمطية معادية لإسرائيل، بشكل أكبر بعد 7 أكتوبر.
وعلى سبيل المثال، في مارس 2023، تم تخريب لوحة تذكارية في كنيس يهودي في ولاية تورنغن الألمانية وكُتب عليها "إسرائيل تقتل شعب"، كما رسم بجوارها الصليب المعقوف، وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن عدد هذه الحوادث التي يتم فيها تشبيه إسرائيل بالنازيين ارتفع بعد بدء حرب "السيوف الحديدية" في غزة.
كما أظهر التقرير 183 حالة تهديد بالعنف، كما عانى 951 يهوديًا إسرائيليين وغير إسرائيليين من مضايقات وهجمات معادية للسامية على الأراضي الألمانية - مقارنة بـ 661 في العام 2022.