روسيا تعلق على تصريح أوكراني بشأن "شبيهي بوتين"
علق الكرملين، اليوم الخميس، على تصريح لمسؤول أوكراني، قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستخدم أشخاصا شبيهين به.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، إنه "يجد من الغريب أن يقول مسؤول أوكراني كبير إنّ شخصاً شبيهاً بفلاديمير بوتين هو الذي زار أخيرا" المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو "وليس الرئيس الروسي بنفسه".
وأضاف بيسكوف: "لا يمكنني أن أقول إلّا إنّ هذه التصريحات غريبة على أقل تقدير".
وكان أمين سر مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسيتش دانيلوف، وصف مساء الأربعاء زيارة الرئيس الروسي إلى خيرسون، بأنها كانت "مسرحية"، مضيفا أن "شبيها ببوتين هو الذي ظهر في الواقع أمام وسائل الإعلام".
وتابع المسؤول الأوكراني للتلفزيون: "لم يكن بوتين في المكان.. كان شبيهاً به، الأمر معروف جيداً".
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي زار قبل أيام الأجزاء التي تسيطر عليها موسكو في منطقتي خيرسون ولوغانسك الأوكرانيتين، وذلك خلال رحلته الثانية إلى منطقة النزاع بعد تلك التي قام بها خلال شهر آذار/ مارس إلى ماريوبول.