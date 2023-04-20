روسيا تعلق على تصريح أوكراني بشأن "شبيهي بوتين"

علق الكرملين، اليوم الخميس، على تصريح لمسؤول أوكراني، قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستخدم أشخاصا شبيهين به.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، إنه "يجد من الغريب أن يقول مسؤول أوكراني كبير إنّ شخصاً شبيهاً بفلاديمير بوتين هو الذي زار أخيرا" المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو "وليس الرئيس الروسي بنفسه".

وأضاف بيسكوف: "لا يمكنني أن أقول إلّا إنّ هذه التصريحات غريبة على أقل تقدير".