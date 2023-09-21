زيلينسكي في واشنطن سعيًا لضمان استمرار الدعم الأمريكي‎

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، اليوم الخميس، في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بالإبقاء على زخم دعمها العسكري لكييف، وحتى تعزيزه، في حربها مع روسيا.

وحضر زيلينسكي إلى الكونغرس الأمريكي الذي يناقش مساعدة جديدة لأوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني على منصة "إكس": "أولينا (زوجته) وأنا وصلنا إلى واشنطن"، مضيفًا أنه "خلال لقاءاتي، سيكون الدفاع الجوي إحدى أبرز الأولويات".

وهذه الزيارة الثانية للرئيس الأوكراني إلى العاصمة الأمريكية منذ بدء الهجوم على بلاده في شباط/فبراير عام 2022، تختلف عن سابقتها في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.

وفي حينه، حل زيلينسكي ضيفًا على واشنطن في أول زيارة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، وأحيطت التحضيرات بسرية تامة، وأضحت صوره بالزي العسكري الزيتي اللون في البيت الأبيض أو مبنى الكونغرس، إحدى العلامات في مسار النزاع.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت الضغوط للإسراع في نجدة أوكرانيا، إذ إن الحرب تدور منذ أكثر من عام ونصف، والدعم العسكري وصلها من دول غربية عدة.

كما طال التغيير السياسة الأمريكية الداخلية، حيث بات الخصوم الجمهوريون للرئيس جو بايدن يمسكون بالغالبية في مجلس النواب، ولن يحظى زيلينسكي هذه المرة باستقبال احتفالي في مبنى الكابيتول، لكن من المقرر أن يلتقي أبرز مسؤولي الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وسيكون اللقاء الأبرز مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن ماكارثي، الذي سأل عن الدعم الذي تقدمه واشنطن لأوكرانيا.

وأكد ماكارثي يوم الثلاثاء الماضي أن لديه "أسئلة أريد طرحها عليه (زيلينسكي).. أين هي المحاسبة على الأموال التي أنفقناها؟ ما هي الخطة لتحقيق الانتصار؟".