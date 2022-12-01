الكرملين: لن يكون للمحاكم الخاصة بأوكرانيا أي "شرعية"
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن أي محكمة تتأسس لملاحقة روسيا قضائيا بشبهة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا ستفتقر إلى الشرعية، ولن تحظى باعتراف موسكو، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يسعى لإقامة محكمة من هذا القبيل.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "بالنسبة للمساعي الرامية لتأسيس نوع من المحاكم، لن يكون لها أي شرعية ولن نقبلها وسندينها".
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنه سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر في "جرائم العدوان الروسي" في أوكرانيا.
وأضاف المسؤول الروسي أن محققين من بلاده يقومون بعمل "دقيق" لتوثيق "جميع جرائم نظام كييف" في أوكرانيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنه سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر في "جرائم العدوان الروسي" في أوكرانيا، وهو ما يتطلب تحقيقه دعما دوليا واسعا.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب مرارا بإنشاء محكمة مماثلة، وكذلك طالبت دول البلطيق.