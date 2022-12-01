الكرملين: لن يكون للمحاكم الخاصة بأوكرانيا أي "شرعية"

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن أي محكمة تتأسس لملاحقة روسيا قضائيا بشبهة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا ستفتقر إلى الشرعية، ولن تحظى باعتراف موسكو، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يسعى لإقامة محكمة من هذا القبيل.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "بالنسبة للمساعي الرامية لتأسيس نوع من المحاكم، لن يكون لها أي شرعية ولن نقبلها وسندينها".