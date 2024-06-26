المراهنة على تاريخ الانتخابات.. "مزاح ثقيل" يهز الأوساط السياسية في بريطانيا

انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية في بريطانيا بما سمي "فضيحة المراهنات" إثر اعتراف وزير بريطاني بـ"المراهنة" ثلاث مرات على موعد الانتخابات العامة في البلاد، وهو الأمر الذي تم على إثره إقالة مرشحين اثنين بحزب المحافظين، فيما اعتبر البعض أنها لا تعدو أن تكون "مزحة" أخذت أكبر من حجمها.

وبحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية، فقد أقر أليستر جاك، أحد أعضاء مجلس الوزراء البريطاني، بأنه وضع ثلاث مراهنات على موعد الانتخابات، وكانت إحداها ناجحة.

ومع ذلك، فقد نفى جاك صحة تقارير سابقة أفادت بأنه فاز بـ 2,100 جنيه إسترليني في رهانٍ ما، واصفًا إياها بـ"المزحة".

من جهته، أوقف حزب المحافظين البريطاني اثنين من مرشحيه في وقت سابق؛ بسبب مزاعم المراهنة على موعد الانتخابات، كما أوقف حزب العمال أحد مرشحيه أيضًا.

وتحقق لجنة القمار أيضًا مع خمسة من ضباط الشرطة بسبب مراهنات انتخابية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن تتم إقالة جاك من منصبه الوزاري، حيث دعاه الحزب الوطني الاسكتلندي إلى تقديم تفاصيل كاملة عن رهاناته.