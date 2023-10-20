ماذا نعرف عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس؟
احتجز مسلحون من حركة حماس الفلسطينية، ما لا يقل عن 200 رهينة وقتلوا نحو 1400 شخص عندما شنوا هجومًا في فجر الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من قطاع غزة على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل.
وردت إسرائيل بقصف غزة بضربات جوية أسفرت عن مقتل الآلاف، وقالت إنها ستعمل على تحرير الرهائن مع القضاء على حماس، حيثُ حشدت إسرائيل دبابات وقوات بالقرب من غلاف القطاع ودعت الفلسطينيين إلى إخلاء شمال غزة قبل غزو بري متوقع.
واقترحت حماس في وقت سابق تبادلًا للرهائن بحوالي 6 آلاف فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، لكن في العام 2011، انتقد بعض الإسرائيليين تبادلًا أجرته إسرائيل لنحو 1027 سجينًا فلسطينيًّا مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي واحد.
وقالت إسرائيل، إن الحصار على القطاع لن ينتهي دون إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ومن المتوقع أن يتم فتح معبر رفح بين مصر وغزة لإيصال كميات محدودة من المساعدات، اعتبارًا من اليوم الجمعة.
عدد الرهائن
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة (راديو كان) أمس الخميس، عن مصادر عسكرية القول، إن ما يقدر بنحو 200 شخص، بينهم 30 قاصرًا وطفلًا صغيرًا و20 شخصًا فوق الستين، محتجزون كرهائن في غزة.
وتقول حماس، إن لديها ما بين 200 و250 رهينة، وقالت إن الضربات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 رهينة، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.
مترو غزة
وأفادت إسرائيل أن الرهائن نُقلوا إلى غزة، لكن مكان وجودهم بالتحديد داخل القطاع غير معروف، مما يجعل إنقاذهم أكثر تعقيدًا، ويعتقد أن الكثيرين منهم يمكن أن يكونوا محتجزين في شبكة الأنفاق تحت الأرض في غزة، التي يطلق عليها الجنود الإسرائيليون اسم "مترو غزة".
ونشرت حركة حماس يوم الإثنين الماضي، مقطع فيديو لامرأة فرنسية إسرائيلية تدعى ميا شيم وعمرها 21 عامًا تم أسرها بينما كانت تشارك في حفل راقص، وظهرت الشابة بإصابة في ذراعها وكانت تتلقى العلاج على يد مسعف.
جنسيات الرهائن
من بين الرهائن أشخاص من عشرات الدول، بينما يحمل العديد منهم أيضًا الجنسية الإسرائيلية.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الثلاثاء الماضي، إن هناك 20 أمريكيًّا أو أكثر في عداد المفقودين، مضيفًا أنه لا يستطيع تحديد كم منهم محتجزون كرهائن، فيما قال السناتور الجمهوري جيم ريش للصحفيين يوم الثلاثاء إن 10 من الرهائن أمريكيون.
وعدّلت تايلاند عدد مواطنيها المحتجزين إلى 17 رهينة، ومن بين الرهائن 8 ألمان، تم احتجاز نصفهم تقريبًا في تجمع سكني، وفقًا لوسائل إعلام محلية، وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في اتصال عبر الفيديو مع عائلات إن 16 من مواطنيه محتجزون.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن 9 مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا وفُقد 7، وخلال زيارة لإسرائيل، يوم أمس الخميس، التقى سوناك مع عائلتي اثنين من المفقودين اللذين يعتقد أنهما محتجزان ضمن الرهائن في غزة.
ولم تذكر فرنسا على وجه التحديد عدد مواطنيها المحتجزين في غزة، لكن هناك 7 في عداد المفقودين بعد الهجمات، بعضهم محتجز كرهائن، وقالت الحكومة الهولندية إن المواطن أوفير إنجل، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، تم خطفه من تجمع بيري السكني أيضًا ونقله إلى غزة.
كما قالت البرتغال، إنها تفترض أن 4 برتغاليين إسرائيليين مفقودين تم احتجازهم كرهائن، وقال والد الإسرائيلية التشيلية دافنا جاركوفيتش إنها احتجزت رهينة مع زوجها الإسباني إيفان إيارامندي، وتقول إيطاليا إن إيطاليين إسرائيليين مفقودان ويفترض أنهما مختطفان.
وفي الـ16 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الجناح العسكري لحماس، إن المختطفين غير الإسرائيليين "ضيوف" وسيتم إطلاق سراحهم "عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك".
إجراءات الحكومات
وعين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنرال المتقاعد غال هيرش منسقًا إسرائيليًّا لشؤون الرهائن والمفقودين.
وبحسب مصدر مطلع على المحادثات لـ"رويترز" فإن وسطاء قطريين قالوا إنهم حاولوا التفاوض على إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلًا فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق.
من جهته، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الثلاثاء الماضي، أن بلاده تجري محادثات أيضًا مع حماس لضمان إطلاق سراح الأجانب والمدنيين والأطفال، مضيفًا لوكالة "الأناضول"، إن دولًا من بينها الولايات المتحدة وألمانيا طلبت مساعدة أنقرة في إطلاق سراح مواطنيها.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تبذل أقصى جهد للعثور على الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس، وأرسلت الولايات المتحدة فريقًا صغيرًا من قوات العمليات الخاصة إلى إسرائيل للمساعدة في الاستخبارات والتخطيط لأي عمليات لإنقاذ الرهائن في نهاية المطاف.
وأوضح سوناك أن الحكومة البريطانية تجري محادثات مع شركاء في المنطقة لمحاولة المساعدة في تأمين عودة الرهائن، فيما قال فرنانديز إن حكومة الأرجنتين تجري محادثات مع قوات المخابرات الإسرائيلية لتحديد مكان الرهائن الأرجنتينيين.
وفتحت ألمانيا تحقيقًا بشأن عناصر من حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم قتل واحتجاز رهائن، وبموجب القانون الألماني، فإن ممثلي الادعاء العام ملزمون بالتحقيق في الجرائم المشتبه في ارتكابها في الخارج إذا كانت تتعلق بمواطنين ألمان.
عائلات الرهائن
وفي السياق ذاته، حثت عائلات الفرنسيين الإسرائيليين المفقودين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المساعدة في تحديد مكانهم.
وقالت عائلات الرهائن الألمان، إنها ستنظم مسيرة في برلين يوم الأحد، للمطالبة بالإفراج عنهم بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في تل أبيب.
وحث أمريكيون في تل أبيب بايدن على استخدام جميع الموارد لتحديد مكان أقاربهم المختطفين وإنقاذهم.