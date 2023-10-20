ماذا نعرف عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس؟

واقترحت حماس في وقت سابق تبادلًا للرهائن بحوالي 6 آلاف فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، لكن في العام 2011، انتقد بعض الإسرائيليين تبادلًا أجرته إسرائيل لنحو 1027 سجينًا فلسطينيًّا مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي واحد.

وقالت إسرائيل، إن الحصار على القطاع لن ينتهي دون إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ومن المتوقع أن يتم فتح معبر رفح بين مصر وغزة لإيصال كميات محدودة من المساعدات، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

عدد الرهائن

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة (راديو كان) أمس الخميس، عن مصادر عسكرية القول، إن ما يقدر بنحو 200 شخص، بينهم 30 قاصرًا وطفلًا صغيرًا و20 شخصًا فوق الستين، محتجزون كرهائن في غزة.

وتقول حماس، إن لديها ما بين 200 و250 رهينة، وقالت إن الضربات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 رهينة، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

مترو غزة

وأفادت إسرائيل أن الرهائن نُقلوا إلى غزة، لكن مكان وجودهم بالتحديد داخل القطاع غير معروف، مما يجعل إنقاذهم أكثر تعقيدًا، ويعتقد أن الكثيرين منهم يمكن أن يكونوا محتجزين في شبكة الأنفاق تحت الأرض في غزة، التي يطلق عليها الجنود الإسرائيليون اسم "مترو غزة".

ونشرت حركة حماس يوم الإثنين الماضي، مقطع فيديو لامرأة فرنسية إسرائيلية تدعى ميا شيم وعمرها 21 عامًا تم أسرها بينما كانت تشارك في حفل راقص، وظهرت الشابة بإصابة في ذراعها وكانت تتلقى العلاج على يد مسعف.

جنسيات الرهائن

من بين الرهائن أشخاص من عشرات الدول، بينما يحمل العديد منهم أيضًا الجنسية الإسرائيلية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الثلاثاء الماضي، إن هناك 20 أمريكيًّا أو أكثر في عداد المفقودين، مضيفًا أنه لا يستطيع تحديد كم منهم محتجزون كرهائن، فيما قال السناتور الجمهوري جيم ريش للصحفيين يوم الثلاثاء إن 10 من الرهائن أمريكيون.