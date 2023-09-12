حدود أمريكا والمكسيك تشهد أكبر عدد قتلى بين طرق الهجرة برًا

أفادت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الصادرة، الثلاثاء، بأن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك هي أكثر طرق الهجرة البرية في العالم التي تشهد سقوط قتلى، إذ يفقد الكثيرون حياتهم أثناء الرحلة القاسية لمحاولة عبور الصحراء التي تفصل البلدين.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة وقوع 686 وفاة وحالة اختفاء بين المهاجرين عند الحدود، العام الماضي، لكن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أكبر بسبب بعض البيانات المنقوصة، بما فيها تلك الصادرة عن مكاتب الطب الشرعي بمقاطعة تكساس الحدودية وهيئة البحث والإنقاذ المكسيكية.

ويقول مسؤولو الحدود الأمريكية إن المنطقة الصحراوية القاحلة تتسبب في وقوع المهاجرين الذين يحاولون عبورها في براثن ضربة الشمس في الصيف والانخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم في الشتاء. وبعض الجثث لا يتم العثور عليها أبدًا.