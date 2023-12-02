مواجهات عنيفة بعد اقتحام قوات إسرائيلية مناطق في الضفة الغربية

اندلعت مواجهات عنيفة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية عدة مناطق في الضفة الغربية، والتي بدأت في ساعات الصباح الأولى وما زالت مستمرة، وأسفرت عن اعتقال عدد من الشبان وإصابة آخر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، إضافة إلى عدد من الأحياء غرب المدينة.

وقالت الوكالة إن تلك القوات جرفت عدة شوارع ودمرت البنية التحتية فيها، وداهمت عدة منازل في المخيمين.