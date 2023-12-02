مواجهات عنيفة بعد اقتحام قوات إسرائيلية مناطق في الضفة الغربية
اندلعت مواجهات عنيفة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية عدة مناطق في الضفة الغربية، والتي بدأت في ساعات الصباح الأولى وما زالت مستمرة، وأسفرت عن اعتقال عدد من الشبان وإصابة آخر.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، إضافة إلى عدد من الأحياء غرب المدينة.
وقالت الوكالة إن تلك القوات جرفت عدة شوارع ودمرت البنية التحتية فيها، وداهمت عدة منازل في المخيمين.
وفي وقت سابق شهدت مدينة جنين مواجهات أدت إلى إصابة شاب بالرصاص الحي، وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين من منطقة ضاحية صباح الخير، وأطلقت النار على مركبة ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي كان داخلها.
وأضافت أن تلك القوات عرقلت مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، واحتجزت مركبة إسعاف.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية كانت معززة بآليات وجرافة عسكرية، وأن اشتباكات مسلحة اندلعت بعد الاقتحام، كما تم استهداف تلك القوات بعبوة متفجرة في مخيم عسكر.