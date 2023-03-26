روسيا تكشف سبب الانفجار الضخم في كيرييفسك

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤولين بوكالات إنفاذ القانون قولهم إن طائرة مسيرة كانت وراء انفجار وقع اليوم الأحد وأدى إلى إصابة شخصين وخلف حفرة في وسط مدينة كيرييفسك على بعد نحو 220 كيلومترا جنوبي موسكو.

وذكرت إحدى الوكالات الأمنية في المنطقة إن ثلاثة مبان سكنية تضررت من الانفجار الذي وقع في المدينة التابعة لإقليم تولا.

وفي وقت سابق، نقلت تاس عن ممثل لخدمات الطوارئ المحلية قوله: "الانفجار وقع الساعة (1219 بتوقيت جرينتش)، أصيب اثنان من مواليد عامي 2002 و2006 بشظايا، خدمات الطوارئ في الموقع".

وأضاف: "هناك حفرة، وقع هذا الانفجار في قلب المدينة"، مردفاً: "الإصابات لا تهدد الحياة وإن المحققين ما زالوا في الموقع".