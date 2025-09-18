زيلينسكي يقيد الوصول إلى البيانات الحساسة للمسؤولين في أوكرانيا

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس، قانونًا يقيّد الوصول إلى سجلات العقارات العامة في أوكرانيا، بما في ذلك تلك المتعلقة بممتلكات المسؤولين الحكوميين، بحسب صحيفة "أوكرانسكايا برافدا".

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في 21 أغسطس/ آب مشروع قانون ينص على تقييد الوصول إلى بيانات العقارات، حيث يقضي بإغلاق بعض المعلومات العامة في سجلات الدولة طوال فترة الأحكام العرفية ولمدة عام بعد رفعها.

وقالت الصحيفة إنه "في 17 سبتمبر/ أيلول، وقّع زيلينسكي على القانون رقم 11533، الذي يقيّد الوصول إلى السجلات الإلكترونية، وتحديدًا البيانات الخاصة بالعقارات المملوكة للمسؤولين الحكوميين".

وبحسب الصحيفة، يقيد القانون الجديد إمكانية الوصول العام إلى المعلومات الواردة في السجلات الحكومية، خصوصًا تلك المرتبطة بالأمن الوطني والدفاع، إضافة إلى البيانات المتعلقة بمواقع وأرقام السجل العقاري للعقارات المملوكة للكيانات القانونية.

وبموجب التعديلات، سيُسمح فقط بذكر المنطقة والحي والمدينة في السجلات العامة بدلًا من العنوان الدقيق، كما سيجري حجب أرقام السجل العقاري للأراضي عن الجمهور، فيما سيسمح للكيانات القانونية بتحديد أي عنوان اتصال حتى لو لم يكن عنوانها الفعلي.