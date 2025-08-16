فرنسا تعلق على التهم الموجهة لموظف سفارتها المعتقل في مالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لرويترز اليوم السبت إن فرنسيًا معتقلا في مالي من بين العاملين بالسفارة الفرنسية في العاصمة باماكو، وإن الاتهامات الموجهة إليه "لا أساس لها من الصحة".

واعتقلت السلطات في مالي الموظف الفرنسي، بالإضافة إلى جنرالين وعسكريين آخرين في الأسابيع القليلة الماضية ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في مؤامرة لزعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة المالية في بيان يوم الخميس أن الموظف يدعى يان فيزيلييه، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وذكر بيان الخارجية الفرنسية أن "الحوار جار لتوضيح أي سوء فهم"، مضيفا أن اعتقال الموظف يمثل خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وكانت فرنسا ترتبط بعلاقات وثيقة مع مالي فيما مضى لكنها توترت في السنوات القليلة الماضية منذ إطاحة سلسلة من الانقلابات العسكرية بالحكومات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.