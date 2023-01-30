زيلينسكي يجتمع برئيسة وزراء الدنمارك قرب خطوط المواجهة جنوب أوكرانيا

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام: "من المهم لمحاربينا أن يكونوا قادرين على الخضوع لإعادة التأهيل لا من الناحية البدنية فقط، وإنما النفسية أيضًا".

وأضاف: "أنا ممتن لجميع العاملين في القطاع الطبي الذين يعتنون بصحة المدافعين عنا. أتمنى لهم شفاء عاجلًا!".

وزار الزعيمان أيضًا ميناء ميكولايف التجاري البحري، حيث شاهدا خزانات النفط التي ضربتها الصواريخ والطائرات المسيرة الخاصة بروسيا، ونقطة تدفئة مجهزة بوحدة تنقية وتوزيع مياه تحت مظلة مشروع نُفذ بمساعدة دنماركية.

وشكر زيلينسكي فريدريكسن على المساعدة المقدمة من الدنمارك، التي قال وزير دفاعها هذا الشهر إن بلاده ستتبرع لأوكرانيا بتسع عشرة منظومة مدفعية هاوتزر من نوع سيزر فرنسي الصنع.