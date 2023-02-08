روسيا تفرض عقوبات على 77 أمريكيًا
فرضت روسيا عقوبات، اليوم الأربعاء، على عشرات السياسيين والمسؤولين الأمريكيين، فيما وصفتها بأنها خطوة للرد على دعم واشنطن لكييف، والرد على حزمة العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على موسكو.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها منعت، بشكل دائم، نحو 77 مواطنًا أمريكيًا من دخول البلاد في صدها "للأعمال العدائية" من واشنطن.
وتضم القائمة 33 من حكام الولايات الأمريكية، ومجموعة مسؤولين آخرين يشغلون مراكز متوسطة في الولايات، ومسؤولين اتحاديين.
وأدرجت الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومن بينهم بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مئات من أعضاء النخب السياسية والتجارية الروسية على قوائم العقوبات الخاصة بها منذ غزو أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي.
وبموجب الإجراءات، تم تجميد أي أصول موجودة في المناطق الخاضعة لإدارة هذه الدول الغربية ومنعت هؤلاء الأشخاص من دخول أراضيها.