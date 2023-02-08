روسيا تفرض عقوبات على 77 أمريكيًا

فرضت روسيا عقوبات، اليوم الأربعاء، على عشرات السياسيين والمسؤولين الأمريكيين، فيما وصفتها بأنها خطوة للرد على دعم واشنطن لكييف، والرد على حزمة العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها منعت، بشكل دائم، نحو 77 مواطنًا أمريكيًا من دخول البلاد في صدها "للأعمال العدائية" من واشنطن.