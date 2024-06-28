"العداء للغرب".. كلمة السر للفوز برئاسة إيران

رأت صحيفة وول ستريت جورنال أن العداء للغرب قد تكون كلمة السر للفوز بالرئاسة الإيرانية رغم وجود مرشحين يميلون للتقارب وإعادة التواصل.

كما لن تحدد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الجمعة، من سيقود دولة يزداد عداءها للغرب فحسب، بل ستساعد أيضًا في صياغة خطط خلافة المرشد الأعلى المقبل، وستشير إلى ما إذا كان الإيرانيون يتخلون عن نظام الحكم الإسلامي.

استطلاعات الرأي

وبحسب الصحيفة، تضع الانتخابات المرشح الإصلاحي الذي يتصدر استطلاعات الرأي، مسعود بيزشكيان، الذي يفضل إعادة التواصل مع الغرب، في مواجهة العديد من المتشددين الذين يريدون تعميق علاقات إيران مع روسيا والصين، وتعزيز تحالفها مع الميليشيات المناهضة لإسرائيل والمضي قدمًا ببرنامجها النووي.

وسيكون الاقتراع بمثابة استفتاء غير رسمي على النظام الإيراني، بعد عامين من الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه التي هزت الشوارع وتم قمعها بعنف.

وفي حين تم انتخاب رئيسي في عام 2021 في أول انتخابات رئاسية إيرانية شارك فيها أقل من 50% من الناخبين، تُظهر استطلاعات الرأي أن نسبة المشاركة قد تكون أقل هذه المرة بفعل أن العديد من الإيرانيين غير مقتنعين بأن الأمر يستحق التصويت للقائمة الضيقة من المرشحين التي يسمح بها المرشد الأعلى خامنئي.