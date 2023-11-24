البرلمان الأوروبي يصادق على مشروع قرار يطالب بالإفراج عن رئيس النيجر المعزول

صادق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يطالب الانقلابيين في النيجر بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الرئيس المعزول محمد بازوم المحتجز في نيامي، منذُ الـ26 من شهر يوليو/تموز الماضي.

وذكرت "إذاعة فرنسا الدولية" أن البرلمان الأوروبي لا يزال منقسمًا حول الوضع في النيجر، مشيرة إلى أن "المشروع اقترحته كتلة تجديد أوروبا التي تضم نوابًا مقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ويدعو القرار إلى فرض مزيد من العقوبات على الانقلابيين في النيجر، ويعرب عن دعمه للجهود التي تقودها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ''إيكواس" من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في نيامي.