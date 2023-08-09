المسيرة التي استهدفت محطة زابوريجيا النووية
المسيرة التي استهدفت محطة زابوريجيا النوويةريا نوفستي

وكالة: أوكرانيا حاولت استهداف منشأة للوقود النووي في زابوريجيا

نقلت وكالة "ريا نوفستي" الروسية عن مصدر أمني قوله، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زابوريجيا النووية بواسطة طائرة مسيّرة.

وقال المصدر الذي لم تسمه الوكالة، إن "تحليل مسار المسيّرة أظهر أنها كانت تتجه نحو منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زابوروجيا".

ريا نوفستي

وتابع المصدر الأمني الروسي: "لو استمرت المسيّرة بحركتها واصطدمت في المخازن النووية لحصلت كارثة نووية".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية في مدينة إنرغودار.

روسيا
أوكرانيا

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