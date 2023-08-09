وكالة: أوكرانيا حاولت استهداف منشأة للوقود النووي في زابوريجيا
نقلت وكالة "ريا نوفستي" الروسية عن مصدر أمني قوله، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زابوريجيا النووية بواسطة طائرة مسيّرة.
وقال المصدر الذي لم تسمه الوكالة، إن "تحليل مسار المسيّرة أظهر أنها كانت تتجه نحو منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زابوروجيا".
وتابع المصدر الأمني الروسي: "لو استمرت المسيّرة بحركتها واصطدمت في المخازن النووية لحصلت كارثة نووية".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية في مدينة إنرغودار.