"أعطونا ذخيرة".. حرب تصريحات مفتوحة بين "فاغنر" والجيش الروسي

حثّ رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة، الأربعاء، الروس على الضغط على الجيش ليزوّد مقاتليه بالذخيرة، في دعوة غير مسبوقة تعكس مدى التوتر بين المجموعة المسلحة وهيئة الأركان العامة الروسية.

ويتهم يفغيني بريغوجين منذ أيام عدة هيئة الأركان الروسية بعدم توفير الذخيرة لعناصره المنتشرين في الخطوط الأمامية على خط الجبهة في المعركة للسيطرة على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، ما يسلط الضوء على انقسامات داخل القوات الروسية قبل يومين من ذكرى بدء العملية الروسية المتعثرة في ظلّ مقاومة الأوكرانيين المعززة بالمساعدات العسكرية الغربية.

كما يمكن أن تعكس وفق محللين، بدء أفول نجم بريغوجين، رجل الأعمال البالغ 61 عامًا، والذي برز على الساحة العامة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.