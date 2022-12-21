تقرير: روسيا تتوسع عسكريا في القطب الشمالي

وأشارت الشبكة إلى أن تلك التطورات تأتي في الوقت الذي قال فيه مسؤول استخباراتي غربي كبير، إن روسيا سحبت ما يصل إلى ثلاثة أرباع قواتها البرية من منطقة بالقرب من القطب الشمالي من أجل تعزيز قواتها في أوكرانيا.

ولفتت إلى أن صورا جديدة بالأقمار الصناعية حصلت عليها من شركة "Maxar Technologies" الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء، أظهرت أن سلسلة من قواعد الرادار الروسية ومدارجها تخضع للتحسينات خلال الفترة الأخيرة.

وقالت: "لا تظهر الصور تطورا دراماتيكيا، ولكن بالأحرى التقدم المستمر في تحصين وتوسيع منطقة قطبية، يقول المحللون إنها ذات أهمية حيوية للإستراتيجية الدفاعية لروسيا في وقت تتعرض فيه موارد موسكو لضغوط كبيرة".

وأوضحت "سي أن أن" أن "الصور كشفت استمرار العمل في محطات الرادار في موقع Olenegorsk في شبه جزيرة Kola في شمال غرب روسيا، وفي Vorkuta، شمال الدائرة القطبية الشمالية مباشرةً".