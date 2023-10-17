أمريكا تقرر إرسال 2000 جندي لإسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن إرسال 2000 جندي إلى الشرق الأوسط، وتمديد انتشار حاملة الطائرات في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بالاستعداد لنشر 2000 جندي أمريكي بهدف "الاستجابة للأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط".

وأضاف البنتاغون، أن أوستن وافق على تمديد انتشار حاملة الطائرات "غيرالد فورد" في المنطقة مع اقتراب نهاية فترة انتشارها.

والإثنين، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين حديثهم عن وجود "احتمالية نشر 2000 جندي لدعم إسرائيل".