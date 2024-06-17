بلومبيرغ: الضمانات ضد اليمين المتطرف تنهار في فرنسا

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الضمانات التي كانت مفروضة في فرنسا ضد اليمين المتطرف بدأت بالانهيار، لا سيما مع توجه بعض الوسطيين لدعم ذلك اليمين في مواجهة اليساريين.

وحسب تقرير للوكالة، فقد كان في فرنسا وعلى مدى أجيال، اتفاق ضمني يمنع أحزاب اليمين المتطرف من الاقتراب من مقاليد الحكم، لكن في الأسبوع الذي تلا إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون للجمعية الوطنية، انخرط خصومه من مختلف الأطياف السياسية في مفاوضات محمومة لإبرام تحالفات من شأنها تعظيم فرصهم في الاقتراع على جولتين، الذي سيختتم في السابع من يوليو/تموز القادم.

وإذا تمكن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان من توسيع تقدمه في استطلاعات الرأي لتعزيز الأغلبية، فسيشكل ذلك تحديًا أساسيًا لزعماء الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في بروكسل يوم الاثنين لمناقشة كيفية تكثيف الحرب ضد روسيا، وتشديد استجابتهم لتغير المناخ.