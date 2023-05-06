رسميًا.. تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا
أدى الملك تشارلز الثالث (74 عامًا)، اليوم السبت، القَسم القانوني في كنيسة وستمنستر، ليتوج رسميًا ملكًا لبريطانيا، بعد أشهر من اعتلائه العرش خلفًا لوالدته الراحلة اليزابيث الثانية، بعد 7 عقود على توليه ولاية العهد.
وكان تشارلز الثالث، قد وصل إلى كنيسة وستمنستر، حيث أُقيمت مراسم تاريخية لتتويجه ملكًا، في أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاما.
وتم تتوج تشارلز الثالث، ملكًا في طقوس مسيحية مهيبة تعود إلى 1000 عام من التاريخ والتقاليد، لكن تم تكييفها لتعكس صورة بريطانيا في القرن الحادي والعشرين.
يشار إلى أن مراسم تتويج ملك بريطانيا الجديد، هي ثاني مراسم من نوعها تُبث عبر التلفزيون، والأولى بالألوان وبخدمة البث التدفقي على الإنترنت، كما أنها تُعد تأكيدًا دينيًا لاعتلائه العرش.