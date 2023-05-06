رسميًا.. تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا

أدى الملك تشارلز الثالث (74 عامًا)، اليوم السبت، القَسم القانوني في كنيسة وستمنستر، ليتوج رسميًا ملكًا لبريطانيا، بعد أشهر من اعتلائه العرش خلفًا لوالدته الراحلة اليزابيث الثانية، بعد 7 عقود على توليه ولاية العهد.