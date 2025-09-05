ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"

"راعية للاحتجاز غير القانوني".. تصنيف أمريكي جديد للدول بتوقيع ترامب

ترامب ووزير الحرب هيسغيثالمصدر: رويترز
05 سبتمبر 2025، 10:15 م

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمراً تنفيذياً يمهّد الطريق أمام واشنطن لتصنيف دول في أنحاء العالم على أنها "دول راعية للاحتجاز غير القانوني".

ويفتح القرار أيضاً الطريق أمام فرض تدابير عقابية، تشمل عقوبات، على الدول التي يعتقد أنها تحتجز أمريكيين بشكل غير قانوني، بحسب "رويترز".

وأوضح مسؤولون كبار في إدارة ترامب أن الولايات المتحدة ستستهدف الدول التي تحتجز حالياً أمريكيين ظلماً، فضلاً عن تلك التي تشارك في "دبلوماسية الرهائن"، مثل الصين وإيران وأفغانستان.

وأضاف المسؤولون أن العقوبات قد تشمل فرض قيود تصديرية وطرد المسؤولين عن عمليات الاحتجاز من أمريكا.

وقال أحد أولئك المسؤولين إن تلك الدول ستخضع لمراجعة من أجل التصنيف.

