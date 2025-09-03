بوتين لكيم: موسكو وبيونغيانغ تكافحان ضد "النازية الحديثة"

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بكين، حيث شكره على نشر قوات من كوريا الشمالية لدعم روسيا في حربها مع أوكرانيا، مؤكداً أن البلدين يقفان معا "ضد النازية الجديدة الحديثة".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيان للكرملين أن بوتين قال خلال الاجتماع: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، وشخصية متحالفة".

وأشار بوتين إلى أن جيش كوريا الشمالية شارك ببطولة في معركة مقاطعة كورسك، مؤكدا التزام القوات الكورية بالاتفاقيات بين البلدين.

وأضاف: "لن ننسى أبدا التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم. نيابة عن الشعب الروسي، أود أن أشكركم على مشاركتكم في المعركة المشتركة ضد النازية الجديدة الحديثة".

وطلب الرئيس الروسي من كيم جونغ أون نقل أحر كلمات الامتنان لشعب كوريا الديمقراطية بأكمله.

من جانبه، أكد كيم جونغ أون: "إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لمساعدة روسيا، فسنفعل ذلك بالتأكيد، وسنعتبره واجبا أخويا".

وأشار كيم إلى أن العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ تتطور على جميع الأصعدة منذ توقيع معاهدة بين البلدين في يونيو/ حزيران 2024، مؤكدا استمرار التعاون بينهما في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.