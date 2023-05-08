يرتدي شعار فرقة الموت.. من هو مرتكب مجزرة تكساس؟

تربط الشرطة الأمريكية بين التطرف اليميني ومرتكب جريمة المركز التجاري في ولاية تكساس، الذي أطلق النار وقتل ثمانية أشخاص، كانوا يتسوقون في المركز.

وتحقق السلطات فيما إذا كان المسلح مدفوعًا بالتطرف اليميني، في الوقت الذي لم تحدد فيه بعد دافعا محددا لقيام المسلح بجريمته.

وكان المسلح الذي يدعى غارسيا يرتدي قميصا كتب عليه "RWDS" ، والتي تعتقد السلطات أنها قد تمثل شعار "فرقة الموت اليمينية".

وبحسب تقرير لشبكة "سي ان ان"، شوهد بعض أعضاء الجماعات المتطرفة في الأماكن العامة في السنوات الأخيرة يرتدون شعارات تحمل الأحرف "RWDS".