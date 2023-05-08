يرتدي شعار فرقة الموت.. من هو مرتكب مجزرة تكساس؟
تربط الشرطة الأمريكية بين التطرف اليميني ومرتكب جريمة المركز التجاري في ولاية تكساس، الذي أطلق النار وقتل ثمانية أشخاص، كانوا يتسوقون في المركز.
وتحقق السلطات فيما إذا كان المسلح مدفوعًا بالتطرف اليميني، في الوقت الذي لم تحدد فيه بعد دافعا محددا لقيام المسلح بجريمته.
وكان المسلح الذي يدعى غارسيا يرتدي قميصا كتب عليه "RWDS" ، والتي تعتقد السلطات أنها قد تمثل شعار "فرقة الموت اليمينية".
وبحسب تقرير لشبكة "سي ان ان"، شوهد بعض أعضاء الجماعات المتطرفة في الأماكن العامة في السنوات الأخيرة يرتدون شعارات تحمل الأحرف "RWDS".
وكان بجوار غارسيا وهو ملقى على الأرض بعد أن قتل، سلاح ناري من طراز AR-15. وكان يرتدي درعًا أسود اللون ويبدو أن لديه عدة شعارات إضافية مربوطة في ثياب صدره.
وخضع غارسيا لتدريبات لإتقان استخدام الأسلحة النارية كونه كان يعمل في السابق ضابط أمن مفوض، حيث عمل حارس أمن في تكساس من نيسان/ أبريل 2016 حتى 2020 ، عندما انتهت رخصته.
وبحسب البيانات، عمل غارسيا في ثلاث شركات أمنية على الأقل. ولم ترد أي من هذه الشركات على الفور على طلبات التعليق.
وتلقى عارسيا تدريبًا أمنيًا من المستويين الثاني والثالث، حيث يغطي الأول قوانين الأمن في ولاية تكساس؛ فيما يتضمن الأخير، المطلوب لجميع ضباط الأمن المفوضين وضباط الحماية الشخصية في تكساس، التدريب على استخدام الأسلحة النارية وإثبات الكفاءة في استخدام الأسلحة النارية.
في عام 2018 ، أكمل غارسيا أيضًا دورة تدريبية منفصلة لكفاءة الأسلحة النارية والتي تتطلب ست ساعات من التعليم المستمر.