بسبب مسافرين مراهقين.. بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين إسرائيل وإسبانيا

هاجمت السلطات الإسرائيلية نظيرتها الإسبانية بسبب ما وصفته بحادثة معادية للسامية، ستؤدي إلى أزمة دبلوماسية جديدة بين مدريد وتل أبيب.

ووفق وسائل إعلام عبرية، استدعت شركة طيران إسبانية الشرطة المحلية لإنزال مجموعة مسافرين مؤلفة من نحو خمسين مراهقًا يهوديًّا فرنسيًّا من الطائرة، وإلغاء الرحلة الخاصة بهم.

وبينت أن المجموعة كانت تغني أغاني يهودية تراثية باللغة العبرية على متن الطائرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الحادثة وقعت في طائرة ويلينغ للطيران في فالنسيا الإسبانية، لافتة إلى أن المجموعة اليهودية هي من فرنسا وكانت تستعد لمخيم صيفي.

ولم توضح شركة الطيران الإسبانية سبب إنزال المسافرين.

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ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير الشتات عميخاي شيكلي قوله بشأن الواقعة، إن "المرأة التي اعتُقلت وتعرضت للضرب هي مديرة المخيم الصيفي. وكل ما حدث، غنّى 50 طفلًا يهوديًّا فرنسيًّا، تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا، أغاني باللغة العبرية على متن طائرة إسبانية".

وزعم الوزير أن طاقم الخطوط الجوية الإسبانية، قالوا إن إسرائيل دولة إرهابية وأجبروا الأطفال على النزول من الطائرة؛ وظلوا في فالنسيا، بانتظار العودة إلى فرنسا.

وتابع شيكلي: "شهدنا مؤخرًا عددًا كبيرًا من الحوادث المعادية للسامية الخطيرة؛ وهذه الحادثة من أخطرها".

بدورها، قالت صحيفة "إنفوك جوديو" المحلية، إن الأطفال والمراهقين أنشدوا أغاني يهودية تقليدية أثناء صعودهم إلى الطائرة وانتظارهم للإقلاع. وبعد أن طالبهم طاقم الطائرة بالتوقف عن الغناء، تم استدعاء الشرطة المحلية، وأُخرج المراهقون من الطائرة.

وأُلقي القبض على مديرة المجموعة وكُبِّلت بالأصفاد، كما سُحب منها هاتفها الشخصي، وأُطلق سراحها بعد أن طُلب منها توقيع اتفاقية عدم إفصاح.

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ونقلت قناة "آي نيوز 24" العبرية عن كارين لامي، والدة أحد الأطفال، قولها إن مضيفات الطيران هددن ابنها بعد أن غنى أغنية باللغة العبرية، وقلن له: "إذا واصلتَ، فسنتصل بالشرطة".

وكان العديد من الأطفال والمراهقين اليهود يرتدون نجمة داوود.

في الوقت نفسه، نُشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي العبرية زُعم أنها تُظهر قائد الطائرة التي تقل الصبية اليهود، حيث يظهر في الصورة علم فلسطين في قمرة القيادة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصورة قد التُقطت على متن الطائرة التي نُقل منها الصبية اليهود.

يشار إلى أن هناك توترات بين الإسبان والإسرائيليين على خلفية الدعم الإسباني للموقف الفلسطيني.