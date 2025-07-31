"وداعا للحبر".. الاتحاد الأوروبي يقرّ نظاما صارما لمراقبة جوازات السفر

سيطلق الاتحاد الأوروبي نظامًا آليًا جديدًا لمراقبة الحدود في أكتوبر المقبل، وسيشمل هذا النظام الجديد مراقبة جوازات السفر إلكترونيًا، في إطار سعي السلطات الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي بيان صحفي نُشر أمس الأربعاء حدد الاتحاد الأوروبي 12 أكتوبر/تشرين الأول موعدًا لبدء نظام مراقبة جوازات السفر الآلي على حدوده، حيث "لن يكون بعد اليوم مجال لتوقيع التأشيرات بالحبر أو لضابط الشرطة داخل كابينته الزجاجية".

سيُسجِّل هذا النظام، المُسمَّى "نظام الدخول/الخروج"، في ملفٍّ مُوحَّد أسماء وأرقام جوازات سفر وبصمات أصابع وصور جميع رعايا الدول المسافرين إلى أوروبا لإقامة قصيرة.

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وسيُتاح له رفض دخول أيٍّ من رعايا الدول الثالثة إذا لم يكن لديه تأشيرة أو تجاوز مدة تأشيرته، وفي كل مرة، سيتم حفظ هذه المعلومات ومشاركتها مع جميع أجهزة الاتحاد الأوروبي.

وسيُطبّق هذا النظام تدريجيا، بعد مناقشات استمرت لما يقرب من 10 سنوات. وقالت المفوضية الأوروبية: "سيكون لدى الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للتكيف مع النظام الجديد".

مع ذلك، يُواجه هذا النظام معارضة من بعض شركات النقل، التي تخشى أن يُطيل طوابير الانتظار في المطارات ومحطات القطارات، وفق ما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية.

لكن المفوضية الأوروبية أكدت أن الحملات الإعلامية ستُسهّل إطلاق هذا النظام، كما أكدت أنه "سيمنع الهجرة غير النظامية ويحمي أمن المواطنين الأوروبيين".

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وستشارك 29 دولة في هذا النظام الآلي: جميع دول الاتحاد الأوروبي - باستثناء قبرص وأيرلندا - بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، ومن المتوقع أن يستمر تطبيق هذا النظام الجديد 6 أشهر.