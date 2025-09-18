تتقدمها 4 دول.. واشنطن تصعد اعتقالاتها المرتبطة بمكافحة التجسس

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كاش باتيل، عن ارتفاع عدد الاعتقالات المتعلقة بمكافحة التجسس بنسبة 30%، المرتبطة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران والصين.

وخلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب، قال باتيل، "في مجال مكافحة التجسس وحده، شهد هذا العام زيادة بنسبة 30%".

وأضاف: "الاعتقالات المتعلقة بمكافحة التجسس مرتبطة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران والصين".

وكانت السلطات الأمريكية ألقت في وقت سابق القبض على جندي يخدم في قاعدة "فورت بليس" بولاية تكساس، بتهمة محاولة تقديم معلومات حساسة عن الدبابة القتالية (إم 1أيه 2) لروسيا.

وذكر الكاتب الأمريكي بيتر سوسيو، المتخصص في الشؤون العسكرية والسياسية والدولية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست"، أن "وزارة العدل الأمريكية أوضحت أن تايلور أدام لي (22 عامًا) بدأ في مايو/ أيار الماضي، بإجراء اتصالات مع ما اعتقد أنه وزارة الدفاع الروسية".

وأضاف سوسيو أن لي حاول أيضًا تسليم قطعة من معدات الدبابة إلى منشأة تخزين في "إل باسو" بولاية تكساس، وأرسل لاحقًا رسالة إلى شخص اعتقد أنه يعمل لحساب الاستخبارات الروسية، قال فيها: "تم إنجاز المهمة".

وأشار التقرير إلى أن السنوات الماضية شهدت تسريب أسرار تتعلق بالطائرات (إف-15 إي سترايك إيجل) و(إف-16 فايتنج فالكون)، والدبابات (تشالنغر 2 إم بي تي) وسلسلة (ليكريك 2 إم بي تي)، بالإضافة إلى القذيفة الصينية المضادة للدبابات (دي تي سي 10-125)، وجميعها كانت ضمن قائمة المعلومات السرية.