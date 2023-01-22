رئيس النواب الروسي: إمداد الغرب كييف بأسلحة جديدة سيؤدي لكارثة عالمية

قال حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن إمداد كييف بأسلحة هجومية من شأنه تهديد الأراضي الروسية؛ ما سيؤدي إلى كارثة عالمية ويجعل الحجج المناهضة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل واهية.

وحذر فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) من أن دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا سيقود العالم إلى "حرب مروعة".