"إف بي آي" يكشف تفاصيل سرية لمؤامرة اغتيال الملكة إليزابيث

كشفت ملفات نُزعت عنها السرية لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، مؤامرة محتملة لاغتيال الملكة إليزابيث الثانية، خلال زيارتها عام 1983 لكاليفورنيا.

وجاء التهديد المحتمل بعد مكالمة هاتفية أجراها "رجل ادعى أن ابنته قتلت في إيرلندا الشمالية برصاصة مطاطية"، وفقا للوثيقة التي تشير أيضا إلى حانة اعتاد ارتيادها متعاطفون مع الجيش الجمهوري الإيرلندي.

وزارت الملكة وزوجها الأمير فيليب الساحل الغربي للولايات المتحدة في شباط/فبراير وآذار/مارس 1983، ومرت الرحلة دون وقوع أي حادث.

وبعد أربع سنوات من ذلك في العام 1979، قتل مسلحون من الجيش الجمهوري الإيرلندي المعارض للحكم البريطاني في إيرلندا الشمالية، لويس ماونتباتن، آخر حاكم استعماري للهند وعم فيليب، في هجوم بقنبلة.